Безопасность украинцев на Пасху обеспечат более 23 тысяч правоохранителей

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В ночь на Пасху к охране общественного порядка и безопасности граждан будут привлечены 23,1 тыс. правоохранителей, около 700 из них — военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Правоохранители ожидают, что в праздничных мероприятиях примут участие около 8,9 млн верующих. Больше всего — во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что безопасность граждан на Пасхальные праздники в Киеве будут гарантировать полторы тысячи правоохранителей, в том числе 200 военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, будут задействованы усиленные группы взрывотехников. Между тем, у полиции Киева нет информации о готовящихся инцидентах и провокациях на период Пасхальных праздников.