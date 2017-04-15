КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Украина вошла в десятку стран с самым низким уровнем безопасности, согласно оценке экспертов Всемирного экономического форума. Страна занимает 127-е место из 136 наряду с такими странами, как Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия. Об этом сообщает Hromadske.ua со ссылкой на доклад ВЭФ "Конкуренция в путешествии и туризме-2017".

Отмечается, что Украину опережают Филиппины, Ливан, Мали и Бангладеш.

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В то же время первые места по уровню безопасности в рейтинге занимают Финляндия, Объединенные Арабские Эмираты, Исландия и Оман.

Согласно общему индексу туристической конкурентоспособности, Украина занимает 88-е место, опережая Македонию, Гондурас и Танзанию. В первой тройке — Испания, Франция и Германия.

Вместе с тем в плане здоровья и гигиены Украина входит в первую десятку стран, занимая 8-е место. На первых местах — Германия, Литва и Австрия.

В плане цен Украина занимает 45-е место, за ней — Тайвань, Марокко и Панама, а впереди — Македония, Южная Африка и Латвия. Самыми дешевыми странами оказались Иран, Египет и Малайзия.

По рейтингу культурных богатств Украина на 51-м месте — перед Болгарией, Алжиром и Финляндией. На первых местах Китай, Испания и Франция.

По показателям развития туристического сервиса Украина находится на 71-м месте, опережая Македонию, Намибию и Армению. Первые — Австрия, Испания и США.

По уровню международной открытости Украина занимает 78-е место перед Мавританией, Бутаном и Руандой. Обогнали Украину Азербайджан, Тунис и ОАЭ. На первых местах — Сингапур, Австралия и Чили.

С нацеленностью на туризм у Украины — 90-е место, перед Литвой, Болгарией и Казахстаном. При этом лидируют Мальта, Сингапур и Исландия.

По показателям экологической стабильности Украина занимает 90-е место, опережая Лаос, Казахстан и Бахрейн. Стабильными в плане окружающей среды по рейтингу являются Швейцария, Австрия и Норвегия.

Ранее сообщалось, что на время проведения международного песенного конкурса Евровидение в Киеве усилят меры охраны общественной безопасности. В частности, за общественным порядком и безопасностью в столице будут следить около 10 тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии, работников Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.