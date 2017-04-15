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    В ГПУ прокомментировали бегство экс-"беркутовцев" в РФ

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    В Генпрокуратуре отметили, что информация о бегстве экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" сейчас проверяется, сделаны соответствующие запросы.
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. У ГПУ нет подтверждения информации о бегстве в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в убийствах активистов Революции достоинства, заявил прокурор отдела ГПУ Александр Ковальчук телеканалу "112 Украина".

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    "Эта информация сейчас проверяется… Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они выехали в Россию, нет", — отметил Ковальчук.

    По его заверению, соответствующая информация должна поступить от Госпогранслужбы Украины.

    Ранее сообщалось, что освобожденный из-под стражи Апелляционным судом Киева бывший сотрудник ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркут" Виталий Гончаренко и еще трое экс-"беркутовцев" покинули территорию Украины. Как сообщил изданию "Цензор.НЕТ" адвокат Валентин Рыбин, украинско-российскую границу пересекли Виталий Гончаренко, Александр Костюк, Владислав Мастега и Артем Войлоков. Все они проходят по делу об убийстве активистов Майдана в феврале 2014 года.

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