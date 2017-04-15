В ГПУ прокомментировали бегство экс-"беркутовцев" в РФ

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. У ГПУ нет подтверждения информации о бегстве в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в убийствах активистов Революции достоинства, заявил прокурор отдела ГПУ Александр Ковальчук телеканалу "112 Украина".

"Эта информация сейчас проверяется… Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они выехали в Россию, нет", — отметил Ковальчук.

По его заверению, соответствующая информация должна поступить от Госпогранслужбы Украины.

Ранее сообщалось, что освобожденный из-под стражи Апелляционным судом Киева бывший сотрудник ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркут" Виталий Гончаренко и еще трое экс-"беркутовцев" покинули территорию Украины. Как сообщил изданию "Цензор.НЕТ" адвокат Валентин Рыбин, украинско-российскую границу пересекли Виталий Гончаренко, Александр Костюк, Владислав Мастега и Артем Войлоков. Все они проходят по делу об убийстве активистов Майдана в феврале 2014 года.