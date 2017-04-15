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    Общество

    Во Львове во второй день Пасхи пройдут водные "бои"

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    Несмотря на не очень благоприятные погодные условия, во Львове традициям не изменят, но в этом году "Поливальный понедельник" пройдет в более скромных масштабах.
    Обливанный понедельник во Львове
    УНИАН

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 17 апреля, во второй день празднования Пасхи жителей и гостей Львова приглашают на "Поливальный понедельник". Традиционно на улицах города состоятся водные "бои".

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    "Поливальный понедельник" будет проходить на площади Рынок перед входом в городской совет с 12:00 до 16:00", — сообщает УНН.

    Там обустроят специальные резервуары, которые будут подавать воду, а также обустроят сцену.

    Стоит отметить, что обливать людей водой не разрешили "в другие часы и других местах центральной части города". Поэтому за порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов и "Муниципальная дружина".

    В связи с обливаниями с 11:00 до 16:00 электротранспорт на площади Рынок не будет курсировать. Несмотря на то, что погодные условия прогнозируют не слишком благоприятные, традициям не изменят, но в этом году мероприятие делают в более скромных масштабах.

    Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прогнозировала на Пасху заморозки в ряде регионов Украины.

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