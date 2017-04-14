Парубий: в Украине переименована почти тысяча населенных пунктов

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Украине в рамках декоммунизации переименованы почти 1 тысача населенных пунктов, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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По поводу декоммунизации спикер отметил, что "фактически, мы провели все решения, которые были необходимы для парламента".

"Почти тысяча населенных пунктов в Украине были переименованы. И я уверен: это решение — стратегическое для страны", — сказал Парубий в интервью телеканалу "Рада".

Он добавил, что это решение "на века будет определять психологию украинцев и развитие нашего государства".