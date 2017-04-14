наверх
14.04.201719:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Парубий: в Украине переименована почти тысяча населенных пунктов

    (обновлено: )901
    По словам Парубия, почти тысяча населенных пунктов в Украине были переименованы. Он добавил, что это решение "на века будет определять психологию украинцев и развитие нашего государства".
    Андрей Парубий
    Верховная Рада Украины Анастасия Сыроткина

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Украине в рамках декоммунизации переименованы почти 1 тысача населенных пунктов, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

    Читайте также: Как декоммунизация уродует города, историю и память

    По поводу декоммунизации спикер отметил, что "фактически, мы провели все решения, которые были необходимы для парламента".

    "Почти тысяча населенных пунктов в Украине были переименованы. И я уверен: это решение — стратегическое для страны", — сказал Парубий в интервью телеканалу "Рада".

    Он добавил, что это решение "на века будет определять психологию украинцев и развитие нашего государства".

    Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в рамках декоммунизации переименовала семь станций Приднепровской железной дороги.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана