МИД назвал страны Европы, которые украинцы смогут посещать без виз

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. После введения Евросоюзом безвизового режима украинцы смогут посещать без виз 30 стран, которые входят в состав ЕС и Шенгенского пространства, говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Отмечается, что безвизовый режим с ЕС не будет предоставлять права украинцам посещать Великобританию и Ирландию.

"После введения безвизового режима граждане Украины смогут въезжать без виз во все государства-члены ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в 4 государства-ассоциированные участники Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию", — отметили в МИД.

В этой связи подчеркивается, что получение визы не потребуется во время поездок в следующие государства: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Республика Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Также дипломаты в очередной раз напоминают, что безвизовый режим не дает право на работу.

"Новый порядок поездок будет предоставлять право на безвизовый въезд только с частной целью: туризм, посещение друзей или родственников, поиск бизнес партнеров, посещение семинаров, конференций. Безвизовый режим не дает право на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту и т.п", — подчеркнули в МИД.

Также отмечается, что граждане, которые имеют действительные многолетние шенгенские визы, выданные до введения безвиза, могут въезжать на территорию ЕС с паспортами старого образца (не биометрическими) в течение всего срока действия виз.

"Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз будет применяться и после введения безвизового режима, в частности для оформления виз лицам, которые будут пользоваться паспортами старого образца", — заявили дипломаты.

В МИД добавили, что введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не повлияет на порядок поездок граждан Украины, который применяется в рамках соглашений о малом пограничном движении. В частности, такие соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.

Европарламент в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.