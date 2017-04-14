Порошенко одобрил усиление наказания военных за нарушение дисциплины

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений.

Закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершение военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.

Как сообщалось ранее, органы военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины могут быть переформированы в военную полицию уже в текущем году.