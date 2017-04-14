Геращенко объяснила, что делать ополченцам, отказавшимся вернуться в Донбасс

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Пленные ополченцы, которые отказываются возвращаться на неподконтрольную правительству Украины территорию, должны сообщить об этом украинскому омбудсмену Валерии Лутковской, сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Ранее пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев проведет верификацию списка пленных, отказавшихся возвращаться в Донбасс. Этим займется Служба безопасности Украины, омбудсмен Валерия Лутковская, а также матери пленных при участии ОБСЕ.

"Чтобы разблокировать процесс освобождения заложников, украинская сторона предложила, чтобы те лица, о которых спрашивают представители ОРДЛО и которые отказываются переезжать на временно оккупированную территорию, сообщили об этом своем решении в рамках работы по освобождению заложников уполномоченному ВР по правам человека", — написала Геращенко в четверг на своей странице в Facebook по итогам совещания с представителями правоохранительных органов Украины и ОБСЕ.

Она отметила, что речь идет о нескольких сотнях людей, и Киев заинтересован как можно быстрее разблокировать процесс освобождения. По словам Геращенко, этап сбора подписей будут координировать представители ОБСЕ и СБУ.

Читайте также — А бил ли мальчик? АТО вылезло боком: детская преступность — самая циничная

В среду Геращенко сообщила, что число удерживаемых ополченцами в плену украинцев выросло с 121 до 126 человек, среди которых и гражданские, и военные. По ее информации, ополченцы требуют от Киева передать более 600 человек. Геращенко утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к военному конфликту в Донбассе, 60 человек проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, а из 500 оставшихся несколько сотен не хотят возвращаться в Донбасс.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также — В тупике. Донбасс: обстрелы, блокада, убытки

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.