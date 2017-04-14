В Полтаве зреет новый "Майдан" из-за стройки в центре города

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Общественные активисты в Полтаве препятствуют очередной застройке в историческом центре города, возле кинотеатра им. И.Котляревского по ул.Соборности, сообщает пресс-служба местной ячейки ВО "Свобода".

"В четверг, 13 апреля, возле кинотеатра имени Котляревского началось активное строительство. "Свободовцы"… прибыли на место, чтобы убедиться в наличии разрешительных документов", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

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Как отметил депутат Полтавского горсовета Юлиан Матвийчук, при появлении активистов рабочие быстро разбежались.

"До сих пор неизвестно, кто застройщик. Мы вызвали инспектора ДАБИ, который подтвердил факт самовольного капитального строительства и реконструкции памятника архитектуры исторического значения. По его словам, на месте должна быть временная постройка без фундамента площадью до 30 кв. м", — рассказал Матвийчук.

Он подчеркнул, что за незаконную реконструкцию памятника архитектуры национального значения предполагается наложение штрафа в размере 1 440000 грн.

ВО "Свобода Полтава" в Facebook Активисты выявили еще одну скандальную стройку в центре Полтавы

"Следственно-оперативная группа также зафиксировала факт преступления. Дальше будет суд, экспертиза и приостановление строительства. В первую очередь застройщик должен был выйти к людям и показать документы на строительство: разрешение ДАБИ и разрешение Министерства культуры. Если нет документов, то это самовольный захват в центре города», — считает депутат.

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В центре Полтавы 5 апреля протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения — т.н. "Арочный Майдан" — между активистами и представителями частной охранной фирмы, в результате которых ранения, в том числе ножевые, получили несколько человек. По факту происшествия начаты пять уголовных производств, задержаны 12 человек.