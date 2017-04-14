САП продлила расследование против главы ЦИК Охендовского

УНИАН

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины продлила на два месяца расследование уголовного дела против главы ЦИК Михаила Охендовского, подозреваемого в получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

"САП еще на два месяца продлила расследование уголовного производства в отношении Охендовского", — приводит УНИАН сообщение ведомства.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее заявило, что Охендовскому вручили подозрение в получении средств из "черной кассы" Партии регионов. По данным следствия, он получил более 160 тысяч долларов взяток на зарубежные поездки. В декабре прошлого года суд избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства — то есть он должен являться на вызовы по требованию следователя. При этом суд отказался отстранять его от должности главы ЦИК.

Ранее бывший первый зампредседателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что передал в НАБУ документы о незаконных выплатах наличных со стороны Партии регионов ряду высокопоставленных чиновников. По его словам, среди фигурантов этих материалов — должностные лица самого высокого уровня, министры и депутаты.

Как утверждает Трепак, Партия регионов потратила около 2 миллиардов долларов на взятки бывшим и нынешним высокопоставленным чиновникам. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" партии с общими выплатами на указанную сумму. Позже НАБУ сообщило, что начало расследование на основании заявления.