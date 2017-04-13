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    Гриневич обеспокоена уровнем преподавания украинского в школах нацменьшинств

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    Языковая зачистка. Табу на русский (73)

    (обновлено: )11202
    Министр образования Лилия Гриневич отметила, что в некоторых школах с преподаванием на языках национальных меньшинств не дают достаточного уровня владения государственным языком.
    Лилия Гриневич
    Facebook Лилии Гриневич

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Школы с преподаванием на языках нацменьшинств не дают достаточного уровня владения государственным языком — украинским, что создает проблемы для поступления в вузы, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

    Политтехнолог Екатерина Одарченко
    Екатерина Одарченко, facebook
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    "Министр отметила, что сейчас в Украине наряду с постоянной тенденцией к увеличению количества учащихся, обучающихся в школах с украинским языком обучения (на 8% больше, чем два года назад), остается угрожающая тенденция — в некоторых школах с преподаванием на языках национальных меньшинств не дают достаточного уровня владения государственным языком", — говорится в сообщении Минобразования.

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    Как считают в министерстве, подобная ситуация означает, что дети после окончания школы не имеют равного доступа к высшему образованию в стране. По словам Гриневич, объем изучения украинского языка в школах с обучением на языках нацменьшинств недостаточный. Особенно это видно по результатам в школах, где обучение ведется на языке совсем другой языковой группы, например, на венгерском, добавила она.

    "Сейчас мы должны найти правильный и продуктивный баланс для изучения языков, чтобы после выпуска из государственной общеобразовательной школы дети выходили конкурентоспособными и имели все возможности для дальнейшего продолжения обучения в системе высшего образования на Украине", — цитирует слова Гриневич пресс-служба министерства.

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    Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

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