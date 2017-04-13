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    Общество

    Назван самый популярный украинский мэр

    Тема:

    Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик (148)

    42010
    Согласно результатам Третьего всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", 72% опрошенных заявили, что они однозначно или скорее удовлетворены работой мэра Харькова Геннадия Кернеса.
    Мэр Харькова Геннадий Кернес
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Харьков занял первое место среди городов Украины по уровню удовлетворения населения работой городского головы Геннадия Кернеса. Об этом свидетельствуют результаты Третьего всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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    "72% опрошенных заявили, что они однозначно или скорее удовлетворены работой мэра города. Этот результат — лучший среди городов Украины. На втором и третьем местах по данному показателю — Ивано-Франковск и Тернополь. Кроме того, 49% респондентов однозначно или скорее удовлетворены работой горсовета. Это третий результат по Украине, на первых двух местах — тоже Ивано-Франковск и Тернополь", — говорится в материалах исследования.

    Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, а также в городах Мариуполь и Северодонецк в Донбассе. Исследование базируется на выборке из более чем 19 000 респондентов.

    Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,2%.

    Рейтинг
    Назван самый популярный украинский мэр

    Ранее сообщалось, что в Полтаве состоялось очередное заседания суда по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, которое продлилось две с половиной минуты.

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