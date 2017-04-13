Украина заместила комплектующие из России для ракеты-носителя "Циклон-4М"

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Конструкторское бюро "Южное" полностью выполнило импортозамещение российских комплектующих при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М", сообщил журналистам генеральный конструктор конструкторского бюро Александр Дегтярев.

"Сегодня мы в процессе отладки ракеты "Циклон-4М", на которой полностью выполнено импортозамещение российских комплектующих нашими, американскими и канадскими. Ракетой заинтересовалась Канада, которая запускает собственную космическую программу. В течение ближайших четырех лет под канадскую программу начнем поставлять туда ракеты-носители нового поколения», — сказал Дегтярев, слова которого приводит УНИАН.

Относительно других проектов он сообщил, что сейчас по заданию американцев КБ разработало собственные двигатели для ракеты "Антарес". Переустановка их на ракету прошла профессионально и в дальнейшем имеет перспективы, отметил Дегтярев.

По его словам, сейчас КБ поставляет двигатели для ракеты "Вега" — носителя для европейской космической программы "Горизонт-2020". Уже состоялось пять успешных пусков.

Также, как отметил генеральный конструктор, есть перспективы возрождения международного проекта "Морской старт". "В 2014 году были попытки его закрыть. Мы попросили отдать все оборудование нам с условием, что КБ найдет компанию, которая купит и продолжит эксплуатировать эту программу. На данный момент есть заинтересованность трех американских корпораций в покупке проекта и оборудования, включая такой гигант аэрокосмической отрасли, как Boeing", — сказал Дегтярев.

Украина и Бразилия в 2003 году подписали межгосударственный договор о долгосрочном сотрудничестве относительно использования ракеты-носителя «Циклон-4». Ответственным за реализацию договора с украинской стороны было определено Государственное космическое агентство Украины. Украинская сторона занималась разработкой и созданием ракетного комплекса, а бразильская — наземной части. Однако 16 июля 2015 года послу Украины в Бразилии была вручена нота министерства иностранных дел о денонсации договора о долгосрочном сотрудничестве по использованию этого носителя.