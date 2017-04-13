"Антонов" модернизирует самолет для первых лиц за 28 млн грн

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Государственное авиационное предприятие "Антонов" займется модернизацией самолета Ан-148-100В, который обслуживает рейсы высших должностных лиц Украины и официальные иностранные делегации, работы обойдутся более чем в 28 млн гривен, сообщается на сайте системы публичных закупок ProZorro.

Согласно информации на сайте, договор о модернизации и техническом обслуживании самолета в течение 2017 года с "Антоновым" заключило государственное предприятие "Украина", модернизация обойдется в 28,155 млн гривен (1,04 млн долларов).

Контракт на работы заключен 10 апреля.

Государственное авиационное предприятие "Украина" создано в 1996 году с целью организации, обеспечения и выполнения воздушных перевозок специальными рейсами высших должностных лиц и официальных делегаций страны и других государств в Украине и за ее пределами.

Напомним, в начале текущего года Украина и ЕС подписали документ по сертификации самолетов.