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    Общество

    "Антонов" модернизирует самолет для первых лиц за 28 млн грн

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    Договор о модернизации и техническом обслуживании самолета в течение 2017 года с "Антоновым" заключило государственное предприятие "Украина", модернизация обойдется в 28,155 млн гривен.
    Вылет пассажирского самолета Ан-148-100В, изготовленного ГП Антонов. Архивное фото
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    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Государственное авиационное предприятие "Антонов" займется модернизацией самолета Ан-148-100В, который обслуживает рейсы высших должностных лиц Украины и официальные иностранные делегации, работы обойдутся более чем в 28 млн гривен, сообщается на сайте системы публичных закупок ProZorro.

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    Согласно информации на сайте, договор о модернизации и техническом обслуживании самолета в течение 2017 года с "Антоновым" заключило государственное предприятие "Украина", модернизация обойдется в 28,155 млн гривен (1,04 млн долларов).

    Контракт на работы заключен 10 апреля.

    Государственное авиационное предприятие "Украина" создано в 1996 году с целью организации, обеспечения и выполнения воздушных перевозок специальными рейсами высших должностных лиц и официальных делегаций страны и других государств в Украине и за ее пределами.

    Напомним, в начале текущего года Украина и ЕС подписали документ по сертификации самолетов.

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