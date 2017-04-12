Аваков заявил об уменьшении числа тяжких преступлений

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в Украине в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось, сообщили в пресс-службе МВД.

По словам Аваковва, показатель раскрываемости подобных преступлений возрос.

Сообщается, что в первом квартале 2016 года было совершено 476 умышленных убийств, из которых раскрыто – 79,2%, в то время как за аналогичный период 2017 года совершено 403 умышленных убийства, раскрыто – 84,1%. Совершено преступлений с тяжкими телесными повреждениями в первом квартале прошлого года – 558, раскрыто – 69,2%, а за аналогичный период этого года совершено – 466, раскрыто – 83,7%. В первом квартале 2016 года было совершено 170 преступлений с нанесением тяжелых телесных повреждений, приведших к смерти, раскрыто – 88,5%, а за аналогичный период этого года – 148 и 76,5%, соответственно.

По словам министра, таких показателей удалось достичь, "благодаря структурным реформам, тяжелому труду и кадровому обновлению".

"Действия нашей команды в МВД дают результаты, в частности, это – превенция преступлений и повышение эффективности расследования", – подчеркнул Аваков.

Ранее эксперт по вопросам правоохранительных органов Григорий Мамка в эфире "ГС" заявил, что правоохранительные органы не регистрируют большинство преступлений.