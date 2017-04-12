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    Общество

    Киев и Минск отметят день рождения помощника Мазепы

    (обновлено: )15102
    Главы МИД Украины и Белоруссии обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и международной проблематики. Кроме того, они договорились проработать совместные мероприятия по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы.
    Павел Климкин и Владимир Макей
    twitter.com/MFA_Ukraine

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем продолжение политического диалога между странами, они также договорились о праздновании 345-й годовщины со дня рождения гетмана Пилипа Орлика — помощника Ивана Мазепы, который родился на территории современной Белоруссии.

    Встреча состоялась в среду в Варшаве, сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства в Twitter.

    "Главы МИД Украины и Беларуси обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и международной проблематики. Стороны отметили важность продолжения доверительного политического диалога на всех уровнях и активизации торгово-экономического сотрудничества", — сообщили в МИД Украины.

    ​Согласно данным МИД, стороны также договорились проработать совместные мероприятия по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы.

    Как ранее анонсировала украинская сторона, в ближайшие недели должна состояться встреча президентов двух стран — Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

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