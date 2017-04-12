Киев и Минск отметят день рождения помощника Мазепы

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем продолжение политического диалога между странами, они также договорились о праздновании 345-й годовщины со дня рождения гетмана Пилипа Орлика — помощника Ивана Мазепы, который родился на территории современной Белоруссии.

Встреча состоялась в среду в Варшаве, сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Главы МИД Украины и Беларуси обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и международной проблематики. Стороны отметили важность продолжения доверительного политического диалога на всех уровнях и активизации торгово-экономического сотрудничества", — сообщили в МИД Украины.

У рамках візиту до Варшави Павло #Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ Республіки #Білорусь Володимиром Макеєм pic.twitter.com/1cXkr70aq0 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 12 апреля 2017 г.

​Согласно данным МИД, стороны также договорились проработать совместные мероприятия по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы.

Как ранее анонсировала украинская сторона, в ближайшие недели должна состояться встреча президентов двух стран — Петра Порошенко и Александра Лукашенко.