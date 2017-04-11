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    Общество

    В ВСУ ожидают появления военной полиции уже в текущем году

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    Предоставление военным правоохранителям полномочий военной полиции значительно повысит эффективность их деятельности и компетентность расследования дел, связанных с правонарушениями со стороны военнослужащих, заявили в ВСУ.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Органы военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины могут быть переформированы в военную полицию уже в текущем году, сообщил во вторник на брифинге врио начальника службы Игорь Криштун.

    По его словам, такая реформа предусмотрена в стратегическом оборонном бюллетене Украины, она предоставит военным правоохранителям реальные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и в проведении досудебных расследований.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
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    "Сейчас продолжается работа над проектом соответствующего закона; 21 марта 2017 года законопроект направлен в Министерство юстиции Украины для проведения правовой экспертизы, которая в настоящее время продолжается. Законопроектом, частности, предлагается урегулировать на законодательном уровне статус, полномочия, задачи и функции военной полиции, полномочия ее личного состава при исполнении служебных обязанностей. Мы надеемся, что Верховная Рада сможет рассмотреть этот вопрос уже в текущем году", — приводит слова Криштуна пресс-служба Генштаба ВСУ.

    Он подчеркнул, что предоставление военным правоохранителям полномочий военной полиции значительно повысит эффективность их деятельности и компетентность расследования дел, связанных с правонарушениями со стороны военнослужащих.

    "Сейчас органы военной службы правопорядка имеют достаточно ограниченные полномочия, которые предоставляют возможность заниматься, в основном, профилактикой правонарушений. Но есть некоторые дела, расследование которых требует военных знаний и компетенции. Это очень важно, с учетом привлечения Вооруженных сил к боевой деятельности. Вы знаете, что сейчас поднимается вопрос о необходимости возобновления деятельности военных судов. Военная полиция будет составляющей такой обновленной системы", — заключил Криштуна.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко инициировал возобновление работы специальных военных судов в стране.

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