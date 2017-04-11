В черкасской маршрутке умер мужчина

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Мужчина скончался в понедельник в одной из маршруток в Черкассах, сообщает местное издание Vikka.
По словам очевидцев, мужчине стало плохо прямо в транспорте. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, которая по приезду констатировала смерть.
По данному факту патрульные опросили водителя маршрутки, фельдшера и свидетелей происшествия.
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Следователи установили, что умерший — житель Черкасс 1977 года рождения.
Ранее в районе одного из торгово-развлекательных центров Днепра прямо посреди улицы умер гражданин Камеруна 1991 года рождения.