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    Общество

    В черкасской маршрутке умер мужчина

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    Мужчине, 1977 года рождения, стало плохо прямо в транспорте. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Патрульные опросили водителя маршрутки, фельдшера и свидетелей происшествия.
    Смерть мужчины в черкасской маршрутке
    Vikka

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Мужчина скончался в понедельник в одной из маршруток в Черкассах, сообщает местное издание Vikka.

    По словам очевидцев, мужчине стало плохо прямо в транспорте. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, которая по приезду констатировала смерть.

    По данному факту патрульные опросили водителя маршрутки, фельдшера и свидетелей происшествия.

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    Следователи установили, что умерший — житель Черкасс 1977 года рождения.

    Ранее в районе одного из торгово-развлекательных центров Днепра прямо посреди улицы умер гражданин Камеруна 1991 года рождения.

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