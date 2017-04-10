Мэр Полтавы заявил о захвате горсовета

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что не будет созывать внеочередную сессию, и пообещал обратиться в полицию относительно факта блокирования Полтавского городского совета.

"Официально обращаюсь по этому поводу в полицию и прокуратуру области, в СБУ, к председателю Полтавской ОГА — помогите городскому голове восстановить работу городских властей", — заявил Мамай изданию "Полтавщина" и добавил, что горсовет блокируют "приезжие молодые люди".

0532.ua Блокирование горсовета Полтавы

"Произошел захват админздания. При этом сделали это 30 человек, среди них 18-летние дети. С ними я не буду вести переговоры. Последняя сессия горсовета состоялась 24 марта. Согласно закону я имею созвать следующее заседание сессии не позднее, чем 24 июня. Повторю, что я поставлю на очередной сессии вопрос о моратории на МАФы в Полтаве, этот вопрос единогласно будет принят. Также есть решение предпринимателя Виктора Степаненко остановить строительные работы в арке Газетного ряда. Перед каждой сессией я готов на согласительном совете формировать повестку дня с председателями всех фракций", — рассказал градоначальник.

Впрочем, работники Полтавского горсовета, которые не смогли утром попасть на работу из-за блокирования админздания, решили воспользоваться паузой в работе и организовано отправились на субботник — красить Супруновский путепровод, сообщает издание 0532.ua.

Ранее сообщалось, что в центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы, в результате которых ранения, в том числе ножевые, получили несколько человек. По факту происшествия начаты пять уголовных производств, задержаны 12 человек.