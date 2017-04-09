Экипаж Turkish Airlines принял роды на высоте 13 км

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Экипаж Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Конакри-Уагадугу-Стамбул, принял роды у пассажирки, передает русская служба ВВС.
Женщина по имени Нафи Дьяби на высоте 12 800 метров родила девочку, которую назвали Кадижу.
Некоторые из пассажиров едва набравшего высоту после вылета из столицы Гвинеи в столицу Буркина-Фасо самолета вызвались помочь стюардессам.
По прилету в Уагадугу мать и дочь доставили в роддом. Обе чувствуют себя хорошо, сообщили врачи из Буркина-Фасо.
"Экипаж заметил, что у находившейся на 28-й неделе беременности пассажирки Нафи Дьяби начались схватки", — говорится в пресс-релизе авиакомпании.
Пассажиры рейса высказали похвалы сотрудницам Turkish Airlines за оперативность, профессионализм и такт.
Напомним, в иранском городе Исфахан в этом году родился ребенок из эмбриона, замороженного учеными в 2003 году; на сегодняшний день это рекордный срок хранения эмбриона, сохранившего возможность развиться в здорового младенца.