Павличенко: проблема СИЗО - в отношении к задержанным

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков планирует создать системы изоляторов временного содержания по европейским стандартам, которые будут подчиняться Национальной полиции. Такой подход, по его словам, "позволит устранить возможность влияния следствия на режим и условия содержания задержанных". Аваков рассказал, что сейчас в Украине уже действует один подобный изолятор — Северодонецкий. Именно на его примере будут реформировать всю систему изоляторов временного содержания.

Новую инициативу главы МВД в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал председатель правления Украинского Хельсинского союза Александр Павличенко.

"Большинство изоляторов временного содержания, которых довольно много в Украине, на сегодняшний день, конечно же, требуют улучшения стандартов пребывания там лиц, и в первую очередь это должен быть не стандарт физического содержания, а, фактически, отношения к лицам, которые содержатся в этих изоляторах. Имеется в виду администрация, а именно, представители Нацполиции, которые должны обеспечивать контроль за содержанием этих лиц, чтобы не было нарушений. Поскольку самый первый этап пребывания человека под охраной, он является чрезвычайно важным, когда человек не должен ощущать ни психологического, ни физического давления, когда в отношении него начинаются следственные действия", — отметил Павличенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники Лукьяновского (Киевского) следственного изолятора объявили забастовку из-за низкой заработной платы, они отказывались заступать на службу и охранять ожидающих решения суда.