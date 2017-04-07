Разведение сил у Станицы Луганской сорвано - Минобороны

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Разведение сил в районе Станице Луганской сорвано обстрелами со стороны ополченцев и в ближайшее время проводиться не будет, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко.

"Разведение сил сорвано и в ближайшее время проводиться не будет", — сказал Лысенко, пояснив, что ополченцы якобы "обстреляли район потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской".

Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской было запланировано на 6 апреля. Однако представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в четверг заявили, что отвод сил на этом участке возможен только после 9 апреля при условии соблюдения перемирия в течение семи дней.

Уже в пятницу утром Минобороны Украины обвинило ополченцев в срыве разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, которое планировалось на 9 апреля. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что на пятницу в 13.00 запланирован отвод сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.