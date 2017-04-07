Проект постановления о перевыборах мэра Полтавы зарегистрирован в Раде

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов городского головы Полтавы.

Соответствующий проект постановления зарегистрировали два представителя фракции "Блок Петра Порошенко" Константин Ищейкин и Сергей Каплин.

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Инициаторы постановления считают, что кровопролитие в Полтаве из-за застройки прохода в газетной арке на ул. Соборности, 27, произошедшее вечером 5 апреля, — непосредственная вина нынешнего мэра города Александра Мамая и депутатского большинства в горсовете.

"Мэр должен уйти в отставку после такого. Если осталась хоть капля какой-то совести… Устроить бойню, выставить бандитов против АТОшникив и горожан? Ломать волю общины, превращать город на базар, запустив всю инфраструктуру?… Позор всем тем, из-за кого ранены активисты, и вообще все произошло", — сказал Ищейкин в комментарии УНИАН.

Отметим, в настоящее время текст проекта постановления №6310 на сайте Рады отсутствует.

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В центре Полтавы протесты против постройки арки "Газетного ряда" вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы, в результате которых ранения, в том числе ножевые, получили несколько человек. По факту происшествия начаты пять уголовных производств, задержаны 12 человек.