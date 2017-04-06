В Полтаве активисты озвучили свои требования к руководству города

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Около 17.00 у здания Полтавского горсовета начался митинг. Организаторы протеста озвучили требования к власти и застройщикам после событий 5 апреля. Под стенами совета собралось более 300 жителей Полтавы.

Активист Юлиан Матвийчук заявил о том, что завтра, 7 апреля, депутаты горсовета будут инициировать созыв внеочередной сессии. На ней активисты потребуют от депутатов: отмену разрешения на скандальную застройку Газетной арки; введение моратория на новые МАФы и наказания тех людей, которые устроили столкновения во время событий 5 апреля возле арки Газетный ряд.

Лидер местных социал-демократов Александр Шамота акцентировал внимание на том, что полиция должна расследовать дела незаконных застроек. Депутат отметил, что хищение средств при установлении остановок — 1,7 млн грн.

Трибуна Протесты в Полтаве

Смотрите также: Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий

Ранее сообщалось, что были задержаны восемь человек, однако в полиции уточнили, что задержанных было 12, они дали пояснения правоохранителям, после чего их отпустили.

Под аркой предприниматели неоднократно пытались оборудовать место под бизнес, но местные жители выступили против. Ранее они силой снесли конструкцию, а металлические ворота отнесли под стены горсовета Полтавы. В ответ предприниматели замуровали арку с обеих сторон, используя для этого прочные металлические листы.

Как сообщает местное издание "Коло", вечером в среду, когда пробили сварную конструкцию со стороны центральной улицы, внутри никого не оказалось. Из нее вынесли устройство, похожее на промышленный распылитель, а также баллон с газом — именно благодаря этим устройствам распыляли газ в толпу, чтобы отпугнуть от арки.