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    ГПСУ: новые правила оформления на границе ЕС не коснутся украинцев

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    По сообщению Госпогранслужбы, нововведения правил идентификации и пограничного оформления ЕС вступают в действие на основании распоряжения Европейского парламента и Совета ЕС 2017/458 от 15 марта 2017 года и напрямую не касаются граждан Украины.
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    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Государственной пограничной службе Украины разъяснили новые правила идентификации и пограничного оформления с использованием соответствующих баз данных, которые 7 апреля вводят представители пограничных служб на внешних границах ЕС, сообщает пресс-служба ГПСУ.

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    Нововведения вступают в действие на основании распоряжения Европейского парламента и Совета ЕС 2017/458 от 15 марта 2017 года и напрямую не касаются граждан Украины.

    "На данный момент граждане ЕС на основании законодательства Евросоюза пользуются правом свободного перемещения, состоящим на основе минимального пограничного оформления. После вступления в силу вышеупомянутого распоряжения эти лица при въезде и выезде из территории стран-членов ЕС вынуждены будут систематически проходить контроль на внешних границах с последующим внесением в базу данных, ранее не делалось до момента вступления в силу данного распоряжения", — сообщают в ГПСУ.

    В ведомстве добавили, что задачи, которые входят в обязанности европейских пограничников, не влияют на соблюдение текучести пограничного движения в пунктах пропуска на границе с Украиной.

    Ранее сообщалось, что Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

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