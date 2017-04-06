СБУ обнаружила фейковую "территориальную громаду" в Сумах

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины обнаружила фейковую "территориальную громаду" в Сумах. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "Украинский выбор" Виктора Медведчука начал работу по регистрации в Министерстве юстиции организаций, которые называются по-разному, но сходятся в одном — это так называемые "территориальные громады", и они откровенно призывают не платить налоги в украинском государстве.

Одна из таких громад была и в Сумах.

"Мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых "народных предпринимателей", склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а новой "налоговой системе". На удочку аферистов попалось тридцать предпринимателей, которым дельцы выдали фейковые свидетельства о регистрации бизнеса", — сообщила пресс-служба СБУ.

У двух организаторов этой "громады" были проведены обыски. Найдены фиктивные печати, книги регистраций "народных предпринимателей", фиктивная документация о принадлежности злоумышленникам ряда коммунальных зданий в Сумах, которые они якобы планировали захватить в ближайшее время.

Возбуждено дело по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Напомним, в феврале сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины задержали двух человек, один из которых бывший сотрудник Государственной фискальной службы, завладевших 33 млн гривен одной из фирм за "решение вопроса возмещения НДС".