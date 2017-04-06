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    Общество

    СБУ обнаружила фейковую "территориальную громаду" в Сумах

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    Как отмечается, мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых "народных предпринимателей", склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а новой "налоговой системе".
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины обнаружила фейковую "территориальную громаду" в Сумах. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "Украинский выбор" Виктора Медведчука начал работу по регистрации в Министерстве юстиции организаций, которые называются по-разному, но сходятся в одном — это так называемые "территориальные громады", и они откровенно призывают не платить налоги в украинском государстве.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Одна из таких громад была и в Сумах.

    "Мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых "народных предпринимателей", склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а новой "налоговой системе". На удочку аферистов попалось тридцать предпринимателей, которым дельцы выдали фейковые свидетельства о регистрации бизнеса", — сообщила пресс-служба СБУ.

    У двух организаторов этой "громады" были проведены обыски. Найдены фиктивные печати, книги регистраций "народных предпринимателей", фиктивная документация о принадлежности злоумышленникам ряда коммунальных зданий в Сумах, которые они якобы планировали захватить в ближайшее время.

    Возбуждено дело по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

    Напомним, в феврале сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины задержали двух человек, один из которых бывший сотрудник Государственной фискальной службы, завладевших 33 млн гривен одной из фирм за "решение вопроса возмещения НДС".

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