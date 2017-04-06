В Днепре анонсировали новую должность

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко рассказал, что на следующей сессии горсовета собираются ввести новую должность – художник города.

В рамках реконструкции фасадов исторических зданий снимут все вывески и баннеры, которые нарушают эстетический вид зданий, сообщает 49000.

В дальнейшем любые подобные проекты будут согласовываться с главным художником.

Человек будет отвечать за внешний вид рекламы по всему городу, подбирать и утверждать шрифты, его размеры и стили, цветовую гамму. Инициатива еще находится на стадии рассмотрения. Кто именно займет эту должность и какой будет зарплата главного художника Днепра, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что известный британский писатель и художник Джон Берджер скончался в возрасте 90 лет.