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    Общество

    В Днепре анонсировали новую должность

    (обновлено: )24
    Человек будет отвечать за внешний вид рекламы по всему городу, подбирать и утверждать шрифты, его размеры и стили, цветовую гамму. Инициатива еще находится на стадии рассмотрения.
    Кисти художника. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко рассказал, что на следующей сессии горсовета собираются ввести новую должность – художник города.

    В рамках реконструкции фасадов исторических зданий снимут все вывески и баннеры, которые нарушают эстетический вид зданий, сообщает 49000.

    В дальнейшем любые подобные проекты будут согласовываться с главным художником.

    Человек будет отвечать за внешний вид рекламы по всему городу, подбирать и утверждать шрифты, его размеры и стили, цветовую гамму. Инициатива еще находится на стадии рассмотрения. Кто именно займет эту должность и какой будет зарплата главного художника Днепра, пока неизвестно.

    Ранее сообщалось, что известный британский писатель и художник Джон Берджер скончался в возрасте 90 лет.

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