В Бердянске третий день не могут демонтировать постамент Ленину

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Коммунальные службы третий день пытаются разобрать и вывезти конструкцию, на которой когда-то стоял памятник Ленину. Для этого привлекли профессиональную технику, пишет "Бердянск 24".

brd24 В Бердянске продолжается демонтаж памятника Ленину

Полностью закончить работы планируют на текущей неделе. Согласно данным, освобождающуюся территорию временно облагородят. В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".