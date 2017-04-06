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    Общество

    В Бердянске третий день не могут демонтировать постамент Ленину

    (обновлено: )17503
    Как сообщается, полностью закончить работы планируют на текущей неделе. Согласно данным, освобождающуюся территорию временно облагородят.
    В Бердянске продолжается демонтаж памятника Ленину
    brd24

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Коммунальные службы третий день пытаются разобрать и вывезти конструкцию, на которой когда-то стоял памятник Ленину. Для этого привлекли профессиональную технику, пишет "Бердянск 24".

    brd24
    В Бердянске продолжается демонтаж памятника Ленину

    Полностью закончить работы планируют на текущей неделе. Согласно данным, освобождающуюся территорию временно облагородят. В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

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