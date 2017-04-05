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    Общество

    ГПУ просит суд разрешить заочное расследование против чиновников Крыма

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    В ГПУ отметили, что чиновники в 2014 году, находясь на территории Крыма, "создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней".
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) попросила суд разрешить провести заочное досудебное расследование в отношении чиновников из Крыма, в частности главы Крыма Сергея Аксенова и экс-прокурора Натальи Поклонской.

    Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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    "Управление… Генеральной прокуратуры Украины обратилось в Печерский районный суд Киева о предоставлении разрешения на проведение специального (заочного — ред.) досудебного расследования в отношении В. Константинова, С. Аксенова, Н. Поклонской, С. Абисова, В. Мельниченко, С. Шахова, Р. Темиргалиева, П. Зимы, А. Чалого и Ю. Дойникова", — говорится в сообщении.

    Как утверждают в Генпрокуратуре, указанные лица в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории Крыма, "создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней".

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что в Киеве крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" и "госизмена".

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