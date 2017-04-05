Львовскую область накрыли дожди: более 30 населенных пунктов без света

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает в среду, что в результате непогоды 32 населенных пункта обесточены во Львовской области.

"С 4 на 5 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра 15-20 метров в секунду), из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи произошло обесточивание 32 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады областной энергокомпании.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на среду на большей части страны пройдут дожди с грозами. В западных областях ожидаются грозовые дожди.

С апреля в Украине потеплело, но в ряде населенных пунктов Украины в среду прошли кратковременные дожди, в частности, в Киеве.