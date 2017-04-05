Илык: 67 человек из 100 в Украине умирают от сердечно-сосудистых заболеваний

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Украине стартовала программа "Доступные лекарства", которая предусматривает регулирование цен на медицинские препараты, а также возмещение их стоимости. Несмотря на то, что программа дважды откладывалась, сегодня можно констатировать, что происходит ее полноценный запуск. При этом премьер Владимир Гройсман обещал, что первые результаты работы программы можно будет увидеть с 10 чисел апреля.

Какие категории пациентов смогут бесплатно или за небольшую доплату получать лекарства, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

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"В программу включены три группы заболеваний. Это так называемые сердечно-сосудистые заболевания — заболеваний сердца и сосудов. Таких больных у нас есть около 10 миллионов, и каждый год у нас есть больше 20 миллионов обращений к врачу по этому поводу. Кстати, если брать статистику в целом, то из 100 больных, которые умирают в Украине, 67 умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот ответ номер один на вопрос, почему это стоит в приоритете. Второе — это заболевание сахарным диабетом второго типа. Это более миллиона таких больных, и они постоянно принимают таблетированные формы лекарств, регулирующих уровень сахара в крови. И третья нозология — это бронхиальная астма", — отметил Илык.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил Кабмину запретить российские лекарства.