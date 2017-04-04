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    Общество

    Восстановлено электроснабжение Авдеевки

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (34)

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    В ГСЧС сообщили, что "электроснабжение города Авдеевка восстановлено, теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода".
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Электроснабжение в Авдеевке во вторник, 4 апреля, восстановлено, теплоснабжение осуществляется централизовано, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Авдеевка после обстрела Градов
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела "Градов"

    "По состоянию на 16.00 электроснабжение города Авдеевка восстановлено… Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, запуск Донецкой фильтровальной станции запланирован на среду.

    Авдеевка 29 марта в очередной раз осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ремонтные работы по восстановлению света не раз переносили. 

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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