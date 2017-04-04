Безопасность в метро Харькова: планы не совпали с реальностью – спецкор

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В связи с терактом в метро Санкт-Петербурга губернатор города Георгий Полтавченко объявил трехдневный траур с 4 апреля. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

О том, какие дополнительные меры безопасности были введены в метро Харькова, рассказал спецкор радиостанции Голос Столицы Юрий Ларин.

"Сегодня в 7:40 я зашел на станцию метро "Университет", т.е. информация актуальна только на это время. Я не увидел ни вокруг станции метрополитена, ни в самом метро, ни на каком-либо из выходов ни одного полицейского. На входах возле турникетов на это время традиционно находились работницы метрополитена. Ни одного полицейского я не увидел. Как назло, на станции метро было несколько мужчин с огромными клетчатыми сумками, которых, очевидно, никто не проверял. Должен с сожалением констатировать, что не всегда планы совпадают с реальностью", — отметил спецкор.

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Консульская служба МИД Украины ранее сообщила, что украинцы не стали жертвами взрыва в метро Петербурга. Тем не менее, в связи с трагедией полиция трех городов Украины, где есть метрополитен — Киева, Харькова и Днепра, переходит на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил департамент коммуникаций Нацполиции Украины.