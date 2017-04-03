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    Общество

    МИД сообщил о шести задержанных украинцах на митингах в Минске

    Тема:

    Протесты в День Воли в Минске (22)

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    По словам украинского консула в Минске Александра Новоселова, известно о шести украинских гражданах, которые находятся в изоляторе временного содержания, "идет работа по обеспечению их прав".
    Массовые задержания активистов в Минске
    Sputnik Беларусь

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украинский консул в Минске Александр Новоселов сообщил, что шестерых граждан Украины поместили в места лишения свободы в Минске после задержания в марте.

    Сотрудник правоохранительных органов на улиц Минска во время несанкционированной акции оппозиции. Архивное фото
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    "Нам известно о шести украинских гражданах, которые находятся в изоляторе временного содержания. Идет работа по обеспечению их прав, я постоянно в контакте с адвокатами трех задержанных на День воли. Один отбывает 15 суток ареста, личности двух других граждан устанавливаются, так как у них не было при себе документов. Как только их личности будут установлены, они будут депортированы на родину", — сказал Новоселов в комментарии Радио Свобода.

    Украинский консул обещал посетить в изоляторе задержанных 22 марта 2017 года троих украинцев.

    Одного из арестованных граждан Украины Руслана Терещенко суд в Минске приговорил к 15 суткам ареста за участие в демонстрации оппозиции 25 марта — День воли.

    Фамилии еще двоих украинцев, задержанных 25 марта, до сих пор устанавливаются. По информации сайта Белорусский партизан, двоих обвиняют в причастности к нападению на здание налоговой инспекции в Гомеле, в здание которой 24 марта бросили "коктейль Молотова". Согласно сообщению, при задержании у них отобрали документы, а также всю одежду для экспертизы на предмет наличия следов горючих или взрывчатых веществ.

    Напомним, в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла масштабная акция оппозиции "День воли". В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны.

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