наверх
02.04.201721:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    Электроснабжение в Авдеевке восстановить не удалось

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (23)

    (обновлено: )12401
    Согласно информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, подача питьевой воды будет осуществляться с 16:00 до 22:00.
    Авдеевка после обстрела Градов
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Электроснабжение в Авдеевке в воскресенье восстановить не удалось.

    Последствия обстрела в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Петровского района Донецка

    Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

    Читайте также: Оплата за транспортировку газа. Будут и пострадавшие – Землянский

    "Авдеевка. Ремонтные бригады так и не восстановили электроснабжение. Резервуар заполнен. Подача питьевой воды будет осуществляться с 16:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье ремонтные бригады начали работы по восстановлению поврежденной вблизи Авдеевки линии электропередач.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Антон Геращенко
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации