Электроснабжение в Авдеевке восстановить не удалось

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Электроснабжение в Авдеевке в воскресенье восстановить не удалось.
Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.
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"Авдеевка. Ремонтные бригады так и не восстановили электроснабжение. Резервуар заполнен. Подача питьевой воды будет осуществляться с 16:00 до 22:00", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воскресенье ремонтные бригады начали работы по восстановлению поврежденной вблизи Авдеевки линии электропередач.