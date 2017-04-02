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    Общество

    Опросы по МВД не соответствуют действительности - эксперт

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    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений за период реформирования МВД вырос более чем в три раза.
    Виктор Столбовой
    "Голос Столицы"

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Украинцы стали больше доверять обновленной полиции. По крайней мере об этом говорится в исследовании Министерства внутренних дел. В частности, исследование показало, что высокий уровень доверия в патрульной полиции, а именно 53%. Этот показатель вырос на 5% по сравнению с аналогичным в прошлом году. Национальной полиции в целом доверяют 43 с половиной процентов жителей Украины. Хуже жители Украины оценивают работу прокуратуры и судов. Им доверяют 17 с половиной и 13% респондентов соответственно.

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
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    Насколько объективны эти цифры, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" полковник милиции в отставке, эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой.

    "Реально, я считаю, что заявленные цифры МВД абсолютно не соответствуют действительности. И для этого есть объективные причины. Прежде всего, более чем в два раза увеличилась преступность в государстве за время реформирования МВД. Более того, по отдельным видам тяжких и особенно тяжких преступлений, таких как угон автомобилей, грабежи, разбои, они выросли в три и больше раз", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что в субботу в полицию Одессы поступило сообщение о том, что в автомобиле, который находился на ул. Гаршина, произошел взрыв. Полиция Одессы рассматривает две основные версии взрыва автомобиля, в котором находился Жан Николаенко, более известный как Дарт Вейдер, и его семья.

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