Минобразования ускоренно переводит школы на 12-летнее обучение

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министерство образования инициирует ускорение внедрения реформы новой школы с 12-летним обучением уже к 2023 году. Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила на заседании Национального совета реформ, передают "Украинские Новости".

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"Сейчас на ваше усмотрение выносим ускоренный график реформ… Для этого нужна политическая воля", — сказала она.

Согласно первоначальной концепции, реформа должна была начаться в 2018 году и полностью завершиться, когда в 2029 году дети поступили бы в 12 класс. В то же время, согласно ускоренной концепции, если напечатать учебники по новым программам для пятых классов в 2020 году, то впервые в 12 класс дети пойдут уже в 2027 году. Также рассматривается возможность напечатать учебники по новым программам для старшей школы в 2023 году, и тогда 12-летнее обучение начнется в 2025 году.

Напомним, Кабинет министров в ходе заседания одобрил политическое предложение Министерства образования и науки, которое предусматривает введение в стране 12-летнего школьного образования.