Луценко сообщил подробности о центре, где пытали людей

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Главный прокурор Юрий Луценко заявил, что работники крымской прокуратуры вместе с СБУ на территории Черниговской области задержали около 30 работников так называемого центра, который занимался незаконным содержанием людей.

"29 ноября прошлого года к нам поступило заявление от гражданина о совершении в отношении него уголовного правонарушения о том, что неизвестные люди приехали к нему домой, силой захватили, погрузили в автомобиль, завезли на территорию Козалецького района Черниговской области, где с применением физического насилия содержались он и около 300 таких же человек", — рассказал он.

"Заведение, в котором удерживали людей, а на вчерашний день мы установили, что их было около 250… называлось "Религиозная община Украинской православной церкви Черниговской епархии в честь иконы Божьей матери Семистрельной". За таким "духовным" названием скрывалось заведение, не зарегистрированное как медицинское или профилактическое", — добавил он.

По его словам, учредителями этой организации являются граждане Дубовский и Моцак, которые проживали на территории Киева.

"В течение долгого времени они занимались тем, что по заказу родных за оплату вывозили туда членов семей и далее путем принуждения, физического насилия, принуждения к труду, содержании в незаконных помещениях, в том числе карательного типа, заставляли этих людей отбывать определенный срок. Среди них около 30 людей, страдающих наркотической зависимостью. И именно избавить от этой зависимости обещали организаторы "центра", — рассказал Луценко.

"Очень много случаев, когда людей, в том числе иностранцев, вывозили туда, только с целью решения имущественных дел, например, забрать детей и вывезти в другую страну. Если один из родителей не соглашался – его вывозили. Если надо забрать квартиру и т.д.", — добавил Луценко.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и прокуратурой АР Крым разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно незаконно удерживала в неволе и пытала более 200 наркозависимых.