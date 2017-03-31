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    Общество

    Аваков: безопасность диппредставительств в Украине обеспечена

    (обновлено: )41
    Президент Украины Петр Порошенко в среду поручил усилить охрану иностранных дипломатических представительств и консульств для предупреждения возможных провокаций после инцидента с польским консульством в Луцке.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что безопасность консульств и дипломатических представительств в Украине обеспечена.

    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
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    "Вообще сейчас безопасность консульств и диппредставительств обеспечена", — сказал Аваков на брифинге в Киеве.

    Напомним, неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке.

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. Нацполиция и СБУ подтвердили факт нападения. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

    Президент Украины Петр Порошенко в среду поручил усилить охрану иностранных дипломатических представительств и консульств для предупреждения возможных провокаций после инцидента с польским консульством в Луцке.

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