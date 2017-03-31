Аваков: безопасность диппредставительств в Украине обеспечена

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что безопасность консульств и дипломатических представительств в Украине обеспечена.

"Вообще сейчас безопасность консульств и диппредставительств обеспечена", — сказал Аваков на брифинге в Киеве.

Напомним, неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. Нацполиция и СБУ подтвердили факт нападения. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Президент Украины Петр Порошенко в среду поручил усилить охрану иностранных дипломатических представительств и консульств для предупреждения возможных провокаций после инцидента с польским консульством в Луцке.