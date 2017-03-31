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    В пятницу в Венгрию из Украины пропускают только пеших граждан

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    Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, в "Косино" и "Дзвинкове" будут пропускать только пеших граждан. Временные неудобства возникли по техническим причинам.
    КПП Косино на границе в Венгрией
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 31 марта, движение в пунктах пропуска "Косино" и "Дзвинкове" на границе с Венгрией временно ограничено, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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    В указанных пунктах будут пропускать только пеших граждан. Временные неудобства возникли по техническим причинам.

    Напомним, 22 марта один человек пострадал в результате конфликта у границы Украины и Румынии возле установленного пограничниками дополнительного контрольного поста для борьбы с контрабандой.

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