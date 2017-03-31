В пятницу в Венгрию из Украины пропускают только пеших граждан

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 31 марта, движение в пунктах пропуска "Косино" и "Дзвинкове" на границе с Венгрией временно ограничено, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также: Спецкор: на КПП в зоне АТО снова сложная ситуация

В указанных пунктах будут пропускать только пеших граждан. Временные неудобства возникли по техническим причинам.

Напомним, 22 марта один человек пострадал в результате конфликта у границы Украины и Румынии возле установленного пограничниками дополнительного контрольного поста для борьбы с контрабандой.