В Харькове суд запретил устанавливать ангела с крестом на месте памятника Ленину

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил иск об отмене решения исполкома горсовета о блиц-конкурсе на лучший эскизный проект памятного знака на площади Свободы.

"Иск…удовлетворить. Признать незаконным и отменить решение исполкома Харьковского горсовета от 2.11.2016 о проведении открытого архитектурного блицконкурса на эскиз-идею памятного знака на пл.Свободы в Харькове", — говорится в резолютивной части решения, оглашенной судьей Игорем Семирядом.

Представитель ответчика, присутствовавшая на оглашении, заявила, что на решение будет подана апелляция, но от более развернутых комментариев воздержалась.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".