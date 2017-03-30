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    Общество

    В Харькове суд запретил устанавливать ангела с крестом на месте памятника Ленину

    (обновлено: )7710
    Суд Харькова удовлетворил иск об отмене решения исполкома горсовета о блиц-конкурсе на лучший эскизный проект памятного знака на площади Свободы.
    Ангел с крестом
    mykharkov.info

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил иск об отмене решения исполкома горсовета о блиц-конкурсе на лучший эскизный проект памятного знака на площади Свободы.

    "Иск…удовлетворить. Признать незаконным и отменить решение исполкома Харьковского горсовета от 2.11.2016 о проведении открытого архитектурного блицконкурса на эскиз-идею памятного знака на пл.Свободы в Харькове", — говорится в резолютивной части решения, оглашенной судьей Игорем Семирядом.

    Представитель ответчика, присутствовавшая на оглашении, заявила, что на решение будет подана апелляция, но от более развернутых комментариев воздержалась.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

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