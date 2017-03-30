наверх
30.03.201711:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украина среди лидеров по количеству заявок на Green Сard

    (обновлено: )6410
    Отметим, что в течение периода регистрации на 2017 финансовый год около 19 млн человек подали заявки на участие в визовой лотерее. Это вдвое больше по сравнению с 2007 годом.
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Программа виз для иммигрантов в США (известная как "грин-карта"), которой грозит ликвидация в рамках нескольких законопроектов, рассматриваемых Конгрессом, привлекла более 156 млн претендентов со всего мира за последнее десятилетие, несмотря на то, что лишь малая часть этих заявителей в конечном итоге получила визы через нее. Об этом сообщает исследовательский центр Pew (Pew Research Center).

    Скриншот с сайта исследовательского центра Pew

    В течение периода регистрации на 2017 финансовый год около 19 млн человек подали заявки на участие в визовой лотерее. Это вдвое больше по сравнению с 2007 годом, когда количество достигало 9 млн, по данным анализа данных Государственного департамента США, выполненного исследовательским центром Pew. За этот же период количество виз, выданных победителям лотереи, оставалась стабильной на уровне около 50 тыс в год (то есть полмиллиона за последние 10 лет).

    По количеству победителей Украина также вошла в топ-десять, заняв восьмую позицию. В 2016 финансовом году украинцы получили 1762 визы для грин-карт. Лидером оказался Непал (3210 виз). Украина также опередила Египет, Демократическую Республику Конго, Иран, Узбекистан, Эфиопию и Судан.

    Ранее президент США Дональд Трамп написал о сокращении притока мигрантов, отметив, что многие даже не пытаются попасть в страну.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Богдан Пиентка. Архивное фото
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Эксперт в сфере ІТ-технологий Виктор Валеев. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Скаршевский: запрет денежных переводов из РФ сделает украинцев беднее. Видео
    Уход российских банков из Украины