Украина среди лидеров по количеству заявок на Green Сard

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Программа виз для иммигрантов в США (известная как "грин-карта"), которой грозит ликвидация в рамках нескольких законопроектов, рассматриваемых Конгрессом, привлекла более 156 млн претендентов со всего мира за последнее десятилетие, несмотря на то, что лишь малая часть этих заявителей в конечном итоге получила визы через нее. Об этом сообщает исследовательский центр Pew (Pew Research Center).

Скриншот с сайта исследовательского центра Pew

В течение периода регистрации на 2017 финансовый год около 19 млн человек подали заявки на участие в визовой лотерее. Это вдвое больше по сравнению с 2007 годом, когда количество достигало 9 млн, по данным анализа данных Государственного департамента США, выполненного исследовательским центром Pew. За этот же период количество виз, выданных победителям лотереи, оставалась стабильной на уровне около 50 тыс в год (то есть полмиллиона за последние 10 лет).

По количеству победителей Украина также вошла в топ-десять, заняв восьмую позицию. В 2016 финансовом году украинцы получили 1762 визы для грин-карт. Лидером оказался Непал (3210 виз). Украина также опередила Египет, Демократическую Республику Конго, Иран, Узбекистан, Эфиопию и Судан.

Ранее президент США Дональд Трамп написал о сокращении притока мигрантов, отметив, что многие даже не пытаются попасть в страну.