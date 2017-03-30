В Украину пришло похолодание, дожди и сильный ветер

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 30 марта, на большей части территории Украины днем похолодает до +6…+10, пройдут дожди. По всей стране ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также видео: "После дождичка в четверг". "Заплыв" машин в Киеве

На западе cтраны в четверг пройдут дожди. Днем похолодает до +6…+10. Исключением станет Закарпатье, где в четверг обещают +14…+16. На севере переменная облачность без осадков. При этом довольно холодно: +4…+7.

В центре — дождь. Днем до +8…+10.

На востоке также дождливо. В Донецке и Луганске дождь сильный. Днем воздух прогреется до +6…+9. В Запорожье до +15.

На юге сегодня дождь и сильный ветер. При этом похолодание не доберется до этих областей. Днем там +13…+16.

В Киеве 30 марта ожидается переменная облачность без осадков. Днем +6…+8.

Напомним, на недавно в Киеве неожиданного пошел сильный град. Непогода накрыла разные районы столицы — Подол, Русановку, Караваевы Дачи.