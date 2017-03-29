Грызлов: на 6 апреля запланировано разведение сил в Станице Луганская

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине запланировала на 6 апреля разведение сил в Станице Луганская, заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Контактная группа в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганская на 6 апреля 2017 года", — сказал он.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что условием начала отвода вооружения у Станицы Луганской в Донбассе Киев назвал соблюдение режима тишины в этом районе в течение семи дней.

"Стороны договорились о прекращении огня и совершении отвода тяжелого вооружения 1 апреля, а также о разведении сил и средств у Станицы Луганской 6 апреля. В связи с отводом у Станицы Луганской украинская сторона поставила как условие полное соблюдение режима прекращения огня в этом районе в течение семи дней до того", — сказал Сайдик в среду в Минске.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.