С апреля упрощается оформление виз в Украину

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Власти Украины с апреля уменьшат сроки оформления виз для иностранцев, снизят стоимость визы, введут возможность оформить электронную визу и визу на границе, заявил директор департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Иван Липтуга во время открытия международной туристической выставки UITT'2017, сообщает Укринформ.

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"Для всех иностранных туристов облегчена визовая процедура для Украины. Вместе с Министерством иностранных дел были внесенные изменения к Порядку въезда иностранцев в Украину", — рассказал Липтуга.

По его словам, отныне украинские визовые правила станут либеральнее. Кроме того, украинскую визу можно будет получить прямо на границе.

Ранее в МИД сообщили, что власти Украины введут систему электронных виз для иностранцев по примеру других стран.