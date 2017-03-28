Насирову вернули часть изъятых вещей

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров заявил, что во время посещения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ему вернули часть изъятых вещей.

Он сообщил, что был в НАБУ в понедельник.

"После нескольких настояний защитников нас приняли, вернули маленькую часть из многих незаконно изъятых вещей. Также сегодня по просьбе НАБУ адвокат предоставил справку из Миграционной службы о сданных документах, но по сути дела вопросов так и нет!? Я в шоке!" — написал Насиров на своей странице в Facebook.

Он также призвал НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) "не медлить с расследованием и завершить дело поскорее".

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова. По данным СМИ, у него изъяли загранпаспорта.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.