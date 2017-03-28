Нардеп: рабочий день 2 мая - "компенсация" за выходной 14 октября

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украинцев могут лишить одного выходного дня — 2 мая. Такую рекомендацию народным депутатам дали в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. Другие предложения от парламентариев, в частности, отменить "женский праздник" 8 марта, а также перенести празднование Дня победы с 9 на 8 мая, в комитете не поддержали.

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Почему было принято именно такое решение, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Александр Дроздик.

"Мы два года тому назад ввели праздничный день дополнительный, 14 октября, это День защитника Украины. Но мы забыли учесть баланс рабочего времени, и в связи с этим возникли определенные проблемы на производстве, потому что нужно было приводить в соответствие нормы, и работникам нужно было больше работать. Это больше для простых людей сделано, чтобы для них не было каких-то дополнительных трудностей в работе, чтобы не нужно было больше работать для производства той или иной продукции. Поэтому нужно было привести в соответствие, и 2 мая — самый подходящий день на замену этому праздничному дню, потому что во всем мире празднуют только один день — 1 мая", — пояснил Дроздик.

Ранее директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович сообщил, что власти могут отменить празднование 8 Марта, 1 и 9 Мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации, что повлечет отмену для украинцев выходных в эти дни. По его словам, такие инициативы содержатся в разработанном проекте закона о государственных праздниках.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий и прочих объектов. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.