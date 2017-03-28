Нардеп Дмитрий Ярош стал дедушкой в третий раз

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Дмитрий Ярош стал дедушкой в третий раз, дочь политика Ирина родила девочку.
Радостной новостью Ярош поделился на своей странице в Facebook.
" С 8 утра ношу почетное звание "трижды дед". Доченька Ирина родила внучку Софию. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Счастье…", — написал Ярош.
Ранее президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени депутата Верховной Рады, бывшего лидера движения "Правый сектор" Дмитрия Яроша.
Дочь Дмитрия Яроша Ирина Шум