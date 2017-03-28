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    Общество

    Нардеп Дмитрий Ярош стал дедушкой в третий раз

    (обновлено: )12912
    Народный депутат Украины Дмитрий Ярош сообщил, что стал трижды дедом, его дочь Ирина родила внучку Софию, мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.
    Дмитрий Ярош
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Дмитрий Ярош стал дедушкой в третий раз, дочь политика Ирина родила девочку.

    Радостной новостью Ярош поделился на своей странице в Facebook. 

    " С 8 утра ношу почетное звание "трижды дед". Доченька Ирина родила внучку Софию. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Счастье…", — написал Ярош.

    Иринка Шум, facebook
    Дочь Дмитрия Яроша Ирина Шум
    Ранее президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени депутата Верховной Рады, бывшего лидера движения "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

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