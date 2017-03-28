Власти Закарпатья продали памятник Ленину за четверть миллиона

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Памятник Владимиру Ленину продали на аукционе почти за 10 тысяч долларов в городе Чоп Закарпатской области, на западе Украины, сообщила пресс-служба мэрии.

"Впервые в Украине проведен аукцион, на котором была продана скульптура Ленина. В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости… Скульптуру передано в право пользования, а бюджет города пополнился на 253,9 тысячи гривен (около 9,35 тысячи долларов по курсу Нацбанка Украины — ред.)", — говорится в сообщении.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".