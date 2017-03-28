наверх
28.03.201716:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.57+ 0.26
  • USD27.15+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Власти Закарпатья продали памятник Ленину за четверть миллиона

    (обновлено: )82
    Как сообщается, в торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости. Скульптуру передано в право пользования, а бюджет города пополнился на 253,9 тысячи гривен.
    Памятник Ленину, купленный на аукционе
    dsnews.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Памятник Владимиру Ленину продали на аукционе почти за 10 тысяч долларов в городе Чоп Закарпатской области, на западе Украины, сообщила пресс-служба мэрии.

    "Впервые в Украине проведен аукцион, на котором была продана скульптура Ленина. В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости… Скульптуру передано в право пользования, а бюджет города пополнился на 253,9 тысячи гривен (около 9,35 тысячи долларов по курсу Нацбанка Украины — ред.)", — говорится в сообщении.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Ярослав Левенец находится в розыске МВД
      Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
      Протест "Азова" возле отделения "VTB", "дочки" российского банка, в Киеве
      Уход российских банков из Украины
      Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
      Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов
      Массовые задержания активистов в Минске
      Протесты в День Воли в Минске