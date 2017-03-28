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    Общество

    В Харькове облили краской фан-магазин "Шахтера"

    (обновлено: )41
    Как сообщили в полиции, информация о происшествии поступила в Слободской отдел полиции во вторник в 8:40. Правоохранители ищут парней, совершивших правонарушение.
    В Харькове облили краской магазин Шахтера
    hk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные молодые люди облили краской магазин с футбольной атрибутикой ФК "Шахтер", который находится на стадионе "Металлист".

    "Информация о происшествии поступила в Слободской отдел полиции сегодня в 8:40. На место происшествия для проверки выехала следственно-оперативная группа, собраны вещественные доказательства. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений, решается вопрос о квалификации данного события согласно действующему законодательству", — сообщает подробности полиция.

    Фото из открытых источников
    В Харькове облили краской магазин "Шахтера"
    Фото из открытых источников
    В Харькове облили краской магазин "Шахтера"

    Принимаются меры по установлению лиц, совершивших правонарушение.

    Напомним, в Виннице в пятницу, 24 марта, активисты "Национального корпуса" сковали цепью двери и облили красной краской вход в отделение "Сбербанка". Участники акции также жгли файеры и дымовые шашки.

    Смотрите также: "Банк страны-агрессора, он будет закрыт". Пикет "Сбербанка" в Бердянске

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