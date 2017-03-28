В Харькове облили краской фан-магазин "Шахтера"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные молодые люди облили краской магазин с футбольной атрибутикой ФК "Шахтер", который находится на стадионе "Металлист".

"Информация о происшествии поступила в Слободской отдел полиции сегодня в 8:40. На место происшествия для проверки выехала следственно-оперативная группа, собраны вещественные доказательства. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений, решается вопрос о квалификации данного события согласно действующему законодательству", — сообщает подробности полиция.

Фото из открытых источников В Харькове облили краской магазин "Шахтера"

Фото из открытых источников В Харькове облили краской магазин "Шахтера"

Принимаются меры по установлению лиц, совершивших правонарушение.

Напомним, в Виннице в пятницу, 24 марта, активисты "Национального корпуса" сковали цепью двери и облили красной краской вход в отделение "Сбербанка". Участники акции также жгли файеры и дымовые шашки.

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